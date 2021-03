Sala: “Stadio Inter? Fermi finché non si chiarisce la proprietà”. La risposta del club: “Irrispettoso e irrilevante per il progetto”

Il sindaco di Milano aveva manifestato alcune perplessità, che l’Inter non ha accolto bene: “Se il club non è gradito all’amministrazione, agiremo di conseguenza”

È un duro botta e risposta, quello che si è verificato tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’Inter. Nelle scorse ore, Sala si era espresso così sullo stato del progetto per il nuovo impianto dei nerazzurri.

Non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. Parlo con rispetto di Zhang però devono necessariamente chiarire il futuro della società, fino ad allora credo che sia logico fermarsi.