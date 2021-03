Rimonta da Torino degli anni d’oro: 3-2 al Sassuolo con doppietta del redivivo Zaza

Entra sullo 0-2 e cambia la partita. Il Torino adesso è quartultimo. La squadra di De Zerbi perde l’ennesima occasione di agganciare il treno europeo

Ci sono rimonte che sono entrate nella storia del calcio. E in Italia una di queste è senza dubbio quella del derby della Mole del 1983. Partita che di fatto consegnò lo scudetto alla Roma di Liedholm. Oggi, quasi quaranta anni dopo, i tifosi del Torino hanno vissuto – in sedicesimi of course – un altro pomeriggio di gioia. Nel recupero Torino-Sassuolo, fino al 76esimo la squadra di De Zerbi – ovviamente come al solito incensato dalla critica – stava vincendo 2-0 con doppietta di Berardi. Nicola ha poi fatto entrare Zaza al posto di Rincon, oltre ad altra sostituzioni, e incredibilmente Zaza è tornato a essere un attaccante pericoloso. Ha segnato il gol dell’1-2, Mandragora all’88esimo ha pareggiato in pieno recupero Zaza ha segnato il gol vittoria. Torino-Sassuolo 3-2. Sul 2-2, Sirigu ha salvato il risultato con una importante parata su Obiang.

Proteste del Sassuolo sul 2-2 per una spinta che appare evidente.

Gol del Torino IRREGOLARE, spinta su Skriniar da parte di Sanabria(19) e Zaza(11), altroché chiacchiere (cit Jovanotti)#Inter pic.twitter.com/CCwkQclbDs — THE BOSS (Agostino Tripaldi) (@theboss_1908) March 14, 2021

Il Torino oggi sarebbe salvo, con 23 punti: uno in più del Cagliari, quattro più su del Parma e più giù c’è il Crotone. A quota 26 ci sono Benevento e Spezia. A 28 il Genoa. A 29 la Fiorentina.

Il Sassuolo perde l’ennesima occasione di agganciare il treno europeo.