Ranieri: «Irrati è meglio che stia al VAR, è più bravo davanti al televisore»

La Sampdoria è stata sconfitta dal Bologna per 3-1 e il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha innescato una polemica ai microfoni di Sky Sport per la direzione di gara dell’arbitro Irrati. Ranieri ha dichiarato:

«Ci manca un po’ di malizia, siamo stati ingenui sui loro primi due gol. Non siamo capaci di fare a botte, ci manca quella cattiveria sportiva che ti porta al contrasto duro, senza far male ma per farsi sentire. L’arbitro di oggi però non mi è piaciuto per niente. Irrati è meglio che stia al VAR, è più bravo davanti al televisore. Oggi non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera diversa. Gli arbitri bravi lasciamoli in campo. Ha scontentato anche Mihajlovic, qualcosa vorrà dire».