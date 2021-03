Prandelli: «Sono felicissimo per giocatori e società, ma sono molto stanco, vuoto dentro»

A Sky: «Abbiamo cercato di fare gruppo tra di noi perché all’esterno ci sono sempre situazioni da tamponare e a me non piace tamponare. Mi piace andare a viso aperto e fare il mio lavoro in un certo modo».

Dopo la vittoria sul Benevento, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. E’ apparso parecchio sottotono, nonostante il risultato.

C’è qualcosa che frena la sua soddisfazione?

«Sono molto stanco. Dentro sono abbastanza vuoto. Sono felicissimo per la società e per i giocatori ma io in questo momento sono molto stanco. Non c’è nessun motivo, sono solo stanco».

Quanto è difficile lavorare con anni di difficoltà alle spalle?

«Quando devi riscostruire devi avere un progetto tecnico, è la base di un cammino importante. Firenze è una città che stimola molto ma chiede anche molto. Ci manca il pubblico: con il pubblico avremmo potuto capire fin dall’inizio quale avrebbe potuto essere il nostro campionato. Sono davvero contento per la società perché abbiamo cercato di fare gruppo tra di noi perché all’esterno ci sono sempre situazioni da tamponare e a me non piace tamponare. Mi piace andare a viso aperto e fare il mio lavoro in un certo modo».