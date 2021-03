Olanda-Lettonia sarà giocata con il pubblico: ammessi allo stadio 5mila spettatori

Lo ha annunciato la Federcalcio olandese. Gli spettatori saranno sottoposti a test rapido e divisi in sei zone con diversi livelli di contatto e diverse regole anti Covid.

La Federcalcio olandese ha annunciato che per Olanda-Lettonia, partita di qualificazione per i Mondiali 2022 in programma allo stadio Johan Cruijff Arena il 27 marzo, saranno ammessi 5.000 tifosi.

Gli spettatori saranno sottoposti al test rapido e divisi in bolle di ricerca, ciascuna finalizzata a un diverso obiettivo per studiare l’impatto e il rendimento delle misure di distanziamento sociale nell’impianto. A studiare l’incontro sarà Fieldlab Event, società incaricata della progettazione e programmazione di eventuali aperture senza distanziamento in un futuro prossimo.

Il segretario generale della Federazione, Gijs de Jong, ha dichiarato:

“Se i tifosi sono negativi, possono mostrarlo tramite un’app abbinata al biglietto della partita. Potrebbe funzionare anche con i club e per gli Europei”.

Gli spettatori saranno divisi in sei zone con diversi livelli di contatto e diverse regole anti Covid.