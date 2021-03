Maria Sole Agnelli: «Mia madre girava con un cane bianco e uno nero. Simboleggiavano la Juve»

Al Corriere Torino: «La Juventus rappresenta Torino anche se è odiata da mezza Italia perché vince sempre. Quest’anno infatti cominceranno a odiare l’Inter»

«Speriamo a Torino vogliano intitolargli una strada».

E’ l’augurio di Maria Sole Agnelli, sorella più piccola (di tre anni) di Gianni, l’Avvocato. Oggi la intervista il Corriere Torino.

Parla della Juve e della passione della famiglia per i colori bianconeri, da sempre. Tanto che la madre andava in giro con due cani, uno nero e uno bianco, in onore dei colori del club.

«Rappresenta Torino anche se è odiata da mezza Italia perché vince sempre. Quest’anno infatti cominceranno a odiare l’Inter. La Juve è sempre stata una gran passione per tutta la nostra famiglia, ricordo mia madre che girava con un barboncino nero e un samoiedo bianco. Simboleggiavano la Juve».