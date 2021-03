L’infortunato immaginario del Real Madrid: “Non è vero, sta bene. Colpa degli hacker”

Un comunicato su Twitter annunciava un nuovo infortunio per Rodrygo, smentito dalla realtà. Che ora svela un attacco al sito e ai social del club

Rodrygo Goes è infortunato, scrive il Real Madrid. No, non è vero sta bene, scrive di nuovo il Real Madrid. E’ il primo caso di giocatore infortunatosi sui social. Un infortunio fantasma, svelato dal club blanco a poche ore dal march di Champions contro l’Atalanta.

Il Real sul suo account Twitter ha annunciato un infortunio muscolare al bicipite femorale. Ma che è smentito dalla realtà: il giocatore non ha nulla. Fonti del Madrid assicurano a Diario AS che il sito web è stato hackerato.

“Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Rodrygo dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al tendine del bicipite femorale destro”, si legge in un comunicato che ha causato il panico in casa casa Real Blanca,

Rodrygo si era appena ripreso da un infortunio, in questo caso reale. Nel Real è partita subito un’indagine per comprendere le responsabilità.