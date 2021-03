La Roma batte lo Shakhtar 2-1 e passa ai quarti di finale di Europa League

Decisiva la doppietta di Borja Mayoral. Per i padroni di casa segna Moraes

La Roma batte lo Shakhtar in trasferta per 2-1 e passa il turno in Europa League. La squadra di Fonseca è ai quarti di finale.

Dopo un primo tempo senza particolari occasioni da entrambe le parti, la Roma è andata in vantaggio con Borja Mayoral al 48′. Dopo poco (al 59′), il pareggio dei padroni di casa con Moraes. A quel punto lo Shakhtar ha preso coraggio, cercando più volte il raddoppio. Ma a riuscirci, per primi, sono stati i giallorossi, di nuovo con Borja Mayoral, su assist di Carles Perez.

Dopo il 3-0 dell’andata, la Roma vince complessivamente per 5-1 e si qualifica. Venerdì il sorteggio, a Nyon, dalle ore 13.00.