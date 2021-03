Il Napoli non ha più tre partite di fila fuori casa. Ma la Juventus avrebbe giocato ad appena una settimana dall’eliminazione in Champions

Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile. La Lega Serie A ha comunicato che Napoli-Juventus – inizialmente prevista per mercoledì prossimo – è stata rinviata al 7 aprile. È difficile stabilire se sia un vantaggio per il Napoli. A nostro avviso no. Visto che la Juventus avrebbe giocato mercoledì, una settimana dopo l’eliminazione dalla Champions. Il Napoli avrebbe potuto approfittare del momento psicologico difficile per la squadra di Pirlo.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia sulla richiesta del Napoli di rinviare la partita.