Il Milan si regala Ibrahimovic anche per la Champions: pronto il rinnovo per un anno

Per Repubblica c’è l’accordo, si limano solo i dettagli economici: lo svedese inserirà nel contratto una serie di nuovi bonus

Trovato un Ibra così, non lo si lascia andare via. Il Milan vuol festeggiare i 40 anni dello svedese tenendoselo stretto, e giocherà la Champions dell’anno prossimo (l’ipotesi che non si qualifichi è abbastanza remota) col suo campione svedese.

Repubblica scrive che “ormai Ibra ha praticamente deciso, resterà anche il prossimo anno, firmerà il rinnovo fino al 2022. I colloqui per l’accordo sono alla fase finale, ma la scelta sembra proprio fatta, con soddisfazione reciproca”.

Se come è probabile l’obiettivo Champions verrà centrato Zlatan intascherà i 500mila euro di bonus previsti dall’attuale contratto.

“Si stanno limando gli ultimi dettagli sul piano economico: ci sarà ovviamente una base fissa (al momento lo svedese guadagna 7.5 milioni netti), ma soprattutto verranno inseriti vari bonus legati alle prestazioni individuali e della squadra”.