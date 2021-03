Il Corriere inserisce Fonseca tra i candidati per la panchina del Napoli per il post Gattuso

Tra Gattuso e De Laurentiis “a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I candidati per la successione sono Benitez, Sarri, Juric, Spalletti. Ma occhio a Fonseca”.

Il Corriere della Sera inserisce anche il nome di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, tra i candidati per la panchina del Napoli per il post Gattuso. In un pezzo in cui si affronta il tema della partita di stasera tra Napoli e Milan a San Siro, Carlos Passerini scrive che il destino di Gattuso è già tracciato: andrà via a fine stagione. E fa l’elenco dei candidati per la sua successione. Oltre ai nomi già noti, ovvero quelli di Benitez, Sarri, Juric e Spalletti, ecco anche quello del tecnico giallorosso.

“Gattuso stasera va in cerca del colpaccio. Che però non cambierà il suo destino: con De Laurentiis è rottura totale, a maggio sarà addio, questa è solo una tregua. I candidati per la successione sono Benitez, Sarri, Juric, Spalletti. Ma occhio a Fonseca“.