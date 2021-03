Ibra convocato dalla Svezia dopo 5 anni. Lui resta umile: “Il ritorno di Dio”

Mancava in nazionale dal 2016. Il ct Andersson lo ha convocato per le qualificazioni Mondiali contro Georgia e Kosovo, e per l’amichevole contro l’Estonia

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Dopo 5 anni. Il Ct della Svezia Andersson lo ha convocato per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo, in programma il 25 e il 28 marzo, e per l’amichevole contro l’Estonia, mercoledì 31.

L’ultima presenza di Ibra risale ad una sconfitta per 1-0 contro il Belgio che sancì l’uscita di scena della Svezia dall’Europeo 2016.