Gotti: «Giusto essere la sanzione per la cena, ma non la cattiveria mediatica»

Ai microfoni di Udinese TV, il tecnico Luca Gotti è tornato a parlare della festa privata nel week end per cui è stato sanzionato con una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid imposte dal Governo. Il tecnico era molto rammaricato, ma anche contrariato dalle reazioni che sono emerse nei giorni successivi. Il tecnico si ha chiesto scusa, sottolineando

«In un momento come questo, dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22.00. Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedere scusa per questo. Ovviamente, la gogna mediatica e la cattiveria espressa nei social sono un altro argomento, ma questa non è una novità»