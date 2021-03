Gazzetta: processo tamponi Lazio, il club punta su nuovi testimoni

Prevista oggi l’udienza al Tribunale federale, ma la società vorrebbe inserire un dirigente dell’Asl tra i testimoni, cosa che porterebbe ad un rinvio

Parte questa mattina alle 11 il processo che vede sul banco degli imputati la Lazio per il caso tamponi. La prima cosa da valutare per il Tribunale federale sarà, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ammissione dell’istanza d’intervento del Torino che vorrebbe prendere parte al dibattimento dal momento che l’indagine della Procura federale è partita da due suoi esposti.

Il processo vede tra gli imputati il presidente del club Lotito insieme ai midici sociali Pulcini e Rodia e potrebbero essere proprio questi due i primi testimoni a sorpresa che la società chiederà di ascoltare oggi. La novità, secondo il quotidiano sportivo sarebbe nel fatto che la Lazio punti a portare davanti al giudice Mastrocola dei non tesserati

il dottor Enrico Di Rosa, dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl Roma 1, ovvero quella competente su gran parte dei giocatori biancocelesti. Secondo il club Di Rosa avrebbe infatti accordato la partenza di Immobile per Torino dove ha giocato (e segnato) il 1° novembre 2020, ma per i vertici Asl non c’è stato nessun invio da parte della Lazio della documentazione relativa alla presunta negativizzazione dell’attaccante e di conseguenza nemmeno una autorizzazione formale in merito

Nel caso venisse accettata la richiesta della Lazio si passerebbe ad un rinvio per calendarizzare le audizioni, ma in caso contrario il dibattimento potrebbe concludersi oggi e la decisione del collegio arrivare già in serata