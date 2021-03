Fonseca mette Mayoral con lo Shakhtar: Dzeko a riposo per il Napoli

L’allenatore cambia principalmente in attacco, con Pedro e Perez alle spalle dello spagnolo, in vista della sfida di domenica

La Roma tra pochi minuti scenderà in campo per blindare la qualificazione ai quarti di Europa League dopo il 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk nella gara d’andata e lo farà senza Dzeko. Paulo Fonseca ha schierato Pau Lopez in porta, con la difesa composta da Ibanez, Cristante e Kumbulla.

Sugli esterni agiranno Karsdorp e Spinazzola, Villar e Diawara giocheranno invece a centrocampo. In avanti Pedro e Carles Perez agiranno alle spalle di Borja Mayoral. Dzeko dunque resta in panchina, in vista dello scontro diretto col Napoli di domenica sera.