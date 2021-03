Cormez: Fonseca piace al Napoli per stile e modo di gestire la rosa

Il nome del tecnico della Roma è tra quelli emersi per il post Gattuso. “Fonseca è l’ultimo (non proprio) della lista che piace”

Il Corriere del Mezzogiorno scrive dei contatti tra Sarri e De Laurentiis per il futuro della panchina del Napoli. E parla anche di Fonseca, uno dei nomi fatti per la panchina azzurra dopo Gattuso. Il tecnico della Roma piace a De Laurentiis per il suo stile e per il modo che ha di gestire la rosa.

“Riscaldiamo pure le minestre, ma bastino i contatti ripresi tra De Laurentiis e Sarri, unica cosa certa. Oltre si può andare ma mettendo nel pentolone anche un futuro meno scontato e anche più accattivante. Fonseca è l’ultimo (non proprio) della lista che piace. Per stile e modo di gestire la rosa, e questo è un altro fatto certo. Tra l’allenatore della Roma e l’ex tecnico del Napoli c’è tanta differenza e tanto tempo ancora per decidere”.