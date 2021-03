De Zerbi: «Sconfitta meritata. Troppi giovani considerano il Sassuolo una terra di passaggio»

Dopo la sconfitta 3-2 col Torino: «Antepongono i fatti personali. In tanti lo capiranno dalla tribuna. Sono arrabbiato»

Roberto De Zerbi arrabbiato dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 dal Torino. Il Sassuolo stava vincendo 2-0.

«Siamo una squadra giovane. Dovevamo chiudere la partita e invece l’abbiamo riaperta e perduta per colpa nostra, meritatamente. Ho messo Traore e Boga per chiuderla. Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla, o la chiudi o se becchi gol poi la riapri».

«I giovani sbagliano più di altri nonostante gli diciamo tante volte dell’importanza della partita. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. Non sono per far crescere tutti ma per mettere il calcio al primo posto. Tutti devono farlo, devo portare i risultati e prima del gioco e di tutto il resto c’è l’anima per fare questo sport. Sono molto arrabbiato».

«Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani, e a volte i giovani, che hanno talento e ci hanno portato grandi risultati, considerano il Sassuolo una terra di passaggio e antepongono i fatti personali e senza mettere qualcosa in più, ed è una cosa che mi fa arrabbiare e con cui combatto da tre anni. Far sì che non si pensi che Sassuolo sia una terra di passaggio, Sassuolo è fatta da tanti giocatori seri e vanno fatte le cose nella maniera giusta».

«Di solito non parlo a caldo con la squadra, oggi invece ho parlato. Non c’era bisogno dicessero niente, dovevano solo ascoltare”.