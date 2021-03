Cavani potrebbe seguire le orme di Maradona e andare al Boca Juniors

Gli Xeneizes starebbero lavorando ormai da mese l’entourage dell’attaccante uruguaiano, in particolare con il fratello Walter Guglielmone e al contempo lavorano sul mercato in uscita per fargli posto nel reparto avanzato gialloblù.

Edinson Cavani, l’attaccante che ancora fa sognare i tifosi azzurri nella speranza di poterlo rivedere in campo, vede instabile il suo futuro al Manchester United. Si fanno sempre più insistenti infatti le voci di una nuova avventura per il campione uruguaiano sulle orme di Maradona al Boca Juniors

Il contratto con lo United scade infatti a vere e come riporta InfoBae, gli Xeneizes starebbero lavorando ormai da mese l’entourage dell’attaccante uruguaiano, in particolare con il fratello Walter Guglielmone e al contempo lavorano sul mercato in uscita per fargli posto nel reparto avanzato gialloblù. Inutile dire che sarebbe davvero suggestivo veder giocare Cavani alla Bombonera, lo stadio in cui Maradona ha incantato per anni prima di trasferirsi in Europa, all’inizio al Barcellona e poi al Napoli.