Zidane confessa: “Non doveva tirare Mendy, il gol all’Atalanta nato da uno schema sbagliato”

Il tecnico del Real: “Era uno schema provato in allenamento, ma non doveva tirare lui. E non con il destro, lui di solito è più preciso col sinistro. Ci è andata bene”

Il gol di Ferland Mendy che a pochi minuti dalla fine condanna l’Atalanta a dover recuperare un gol al Real a Madrid è il risultato di uno schema andato storto. Lo confessa proprio Zidane, con una certa onestà.

“Era uno schema provato in allenamento, ma chi doveva tirare non era Ferland. Alla fine, Mendy ha fatto gol di destro e ci è andata bene”, ha detto nelle interviste post match, non trattenendo il sorriso.

Non solo dunque non doveva tirare Mendy, ma ha anche tirato col piede sbagliato. “E’ vero che a volte, quando tira forte lo fa con il destro ma con il sinistro è più preciso”. E il tiro che ha battuto Gollini è stato precisissimo, a giro, nell’angolo alla sinistra del portiere dell’Atalanta.

Il tecnico del Real parla anche dell’espulsione di Freuler dopo 17 minuti che ha condizionato il match, a suo dire non a favore del Madrid:

“Dopo il rosso non siamo riusciti a trovare spazi. Ci è costato. L’Atalanta è rimasta con uno in meno e si è chiusa molto bene dietro”.