Vigorito: “Con Pasquale Foggia ho capito a cosa serve un direttore sportivo in una società di calcio”

Prima del match contro il Bologna, ai microfoni di Sky è intervenuto il presidente del Benevento Oreste Vigorito. Ecco le sue dichiarazioni:

Una grande partenza, poi un calo nelle ultime settimane. Che succede al Benevento?

“Se guardo il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno, qualcuno ci dava già retrocessi prima di partire mentre oggi ci ritroviamo in una posizione di classifica che ci consente di non avere affanni. Forse ci eravamo illusi di soffrire di meno, ma la A è questa e non bisogna mai abbassare la guardia. Oggi mi aspetto di tornare ai livelli di qualche mese fa. Abbiamo avuto qualche problema, anche a causa di infortuni imprevisti. Speriamo che da questa sera si ricominci a marciare allo stesso ritmo a cui i ragazzi ci avevano abituato. Ho letto la formazione e c’è una novità che mi rende contento: Iago Falque è titolare, si tratta di un giocatore importante, non lo scopro io. Purtroppo non lo abbiamo quasi mai avuto a disposizione, ora toccherà a lui tornare ad essere quello che ha brillato in altre piazze. Il suo apporto ci serve come il pane”.