Sky: Osimhen tornerà titolare contro l’Atalanta

Gattuso pronto a lanciare il nigeriano dal primo minuto, 94 giorni dopo l’ultima presenza dall’inizio. In difesa scelte obbligate con Maksimovic e Rrahmani

Gattuso si affida a Victor Osimhen per conquistare la qualificazione contro l’Atalanta. Stando a quanto riporta Sky Sport, 94 giorni dopo dall’ultima volta l’attaccante nigeriano tornerà in campo dal primo minuto per guidare l’attacco del Napoli.

Con lui ci saranno Lozano e Insigne, con Bakayoko ed Elmas a centrocampo. In difesa scelte obbligate: senza Koulibaly e Manolas, spazio alla coppia Maksimovic–Rrahmani.