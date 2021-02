Sky: Napoli col 3-4-3 contro l’Atalanta, riposa Petagna

Sky Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli per la sfida di stasera contro l’Atalanta, valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

Contro i nerazzurri sembra destinato a giocare ancora Demme, che non si ferma da un mese. Come lui, anche Di Lorenzo, che sembrava destinato a rifiatare, dovrebbe agire sulla corsia di destra di un 3-4-3 che vedrebbe in difesa Maksimovic, Manolas e Koulibaly. A centrocampo torna Bakayoko dal 1′, mentre in attacco l’escluso sarebbe Petagna, con un tridente composto da Politano, Lozano e Insigne.