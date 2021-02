Sconcerti: la Juve è sembrata un gruppo morbido, da gita in campagna su macchina di lusso 

Sul Corriere. La squadra è sembrata scossa dalle variazioni di temi di Pirlo. Per mettere a suo agio Chiesa, ha chiuso Ronaldo in una gabbia di ferro e lo sta perdendo come fenomeno

Ieri il Milan è stato travolto dallo Spezia, e la Juventus è uscita sconfitta dal Napoli al Maradona. “Tutto è labile”, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, “nessuno può avere più l’ambizione di rappresentare una scuola”, bisogna “vivere alla giornata e accontentarsi di sperare di vincere”.

Commenta la partita tra Juventus e Napoli e il modo in cui Pirlo ha ingabbiato Ronaldo, quasi neutralizzandolo.

“Questo dice anche la sconfitta di una Juve che mi è sembrata piuttosto scossa dalle variazioni di temi dell’ultimo Pirlo. A me piace Pirlo, è un uomo libero, ma complesso. Ha chiuso in una gabbia di ferro Ronaldo per seguire le proprie tentazioni. Diventano bravi i meno utili come Danilo, Chiesa e Rabiot, perdono colore gli indispensabili come Ronaldo, Morata e Kulusevski, per non ricordare Dybala”.

Nelle ultime 6 partite, Ronaldo ha segnato solo 2 gol.

“Per mettere a suo agio Chiesa, Pirlo lo ha chiuso in mezzo agli avversari e lo sta perdendo come fenomeno. Forse la Juve non meritava la sconfitta, ma è rimasta sempre un gruppo morbido, da gita in campagna su macchina di lusso, mai davvero invasiva“.