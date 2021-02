Scaroni: «Il Milan non si abbatte. Ibra a Sanremo? Ogni cosa che fa Ibra ha una sua logica»

“Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo”.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Gr Parlamento. Ha commentato la sconfitta della squadra contro lo Spezia.

“Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso”.