Questa squadra non ha senso, non ha carattere. Ha solo la porta aperta ma nessuno ha il coraggio di uscire…

Il problema non è Gattuso, il problema è aver creduto che un traghettatore fosse in grado di aprire un progetto tecnico. È come se Dante avesse congedato Virgilio per affidarsi a Caronte. Perdete ogni speranza…

😞 Ma nun putimme apparà na piattaforma virtuale, la chiamiamo MoVimentoGaviscon e decidiamo il da farsi? Qualche anno fa ha funzionato per qualcuno…Ja proviamoci.

Diego Demme è l’unico che in quel cerchio è capace di dare un senso al giuoco del pallone azzurro…Ma è fuori… E in terza categoria si chiedono perché?

Un uomo contro la realtà, un ordine nel disordine, un pesce fuor d’acqua che sbatte e resiste. Subcomandante Chuky, la Resistenza azzurra.

😁La cosa più divertente è leggere ora la stampa parlare di una Real Atalanta che ha sbalordito con la sua prodigiosa capacità di sedersi a tavola e mangiare , i resti di un sogno chiamato Napoli. Ed invece non era l’Empoli né lo Spezia. La Rai oltre a non ingarrare un solo nome di un calciatore non è capace manco di cercare su google. La finale tra Atalanta e Napoli si giocò nel 1987 non nel 1983. Serve più veleno ai microfoni.

🖐 Alziamo le mani. Questa squadra non ha senso, non ha mordente, non ha carattere, non ha veleno, non ha futuro. Ha solo la porta aperta ma nessuno ha il coraggio di uscire. ..

Sempre e Comunque Forza Napoli