Napoli-Juventus, formazioni / Gattuso si affida a Osimhen

Le scelte dell’allenatore del Napoli per la sfida di campionato contro la squadra di Pirlo allo Stadio Maradona. Dietro il nigeriano Politano, Insigne e Lozano

Il Napoli ha ufficializzato la lista degli undici che tra poco, al Maradona, affronteranno la Juventus in campionato. Per difendere la porta del Napoli, ancora una volta Gattuso preferisce Ospina a Meret. In difesa, scelte abbastanza obbligate, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e, come centrali, Rrahmani e Maksimovic. In mediana agiscono Bakayoko e Zielinki. L’attacco è affidato a Politano, Insigne e Lozano dietro la punta, Osimhen.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski, Politano, Insigne, Lozano, Osimhen. All: Gattuso

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Cuadrado; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Morata. All: Pirlo