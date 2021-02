Moratti su Suning: “Non credevo che avrebbe lasciato”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, della delicata situazione che si vive in casa nerazzurra

“Sinceramente non me lo aspettavo, non credevo Suning avrebbe lasciato. La situazione però è difficile in tutto il mondo e evidentemente mette in difficoltà anche la famiglia Zhang e nelle condizioni di non poter supportare a dovere il progetto. Spero perlomeno che trovino qualcuno alla loro stessa altezza per cedere il club”.