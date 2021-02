Moratti: “Ho grande stima per Gattuso, non lo esonererei mai”

L’ex presidente dell’inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Kiss Kiss in cui ha parlato dei problemi della sua ex società

“Non sono pronto attualmente, conviene non disturbare i cinesi che stanno cercando di trovare soluzioni valide per la società nerazzurra. In questo momento non mi è stato chiesto.”

Servono 200 milioni?

“Beh, non è affatto semplice, ma non tornerei nel club nerazzurro. Assolutamente, ripeto, facciamo lavorare la proprietà”

Parlando del Napoli e del difficile momento che attraversa Moratti ha detto

“Ho grande simpatia per Gennaro Gattuso, in questo momento farei veramente fatica a esonerare un personaggio del genere. Anche perché ho stima umana per l’uomo e poi anche per quello che ha fatto nel calcio. Non è mai facile tagliare un tecnico, mi è capitato, ma poi conta anche l’aspetto umano oltre ai risultati. Ma la cosa principale che bisogna capire, se il tecnico ha lo spogliatoio in mano”