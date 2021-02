Mihajlovic: «Un’ottima partita. Abbiamo giocato meglio noi meritando di vincere»

Ai microfoni di Sky, dopo la vittoria sulla Lazio, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Il miglior Bologna della stagione?

«Abbiamo fatto un’ottima partita, altrimenti non avremmo potuto vincerla per 2-0. Abbiamo messo intensità in campo, li abbiamo pressati, siamo stati bravi. Abbiamo sbagliato alcune scelte su qualche ripartenza ma sono contento della prestazione».

E’ la prima vittoria contro una big: stava diventando un peso?

Oggi grande qualità di giocate.

«Siamo una squadra che gioca a calcio, in tutte le partite facciamo la prestazione. Capita che siamo poco cattivi e non facciamo gol ma abbiamo giocatori offensivi molto tecnici e veloci e anche a centrocampo. Le partite le facciamo sempre, poi a vote prendiamo gol su qualche errore o sbagliamo un gol. Oggi è andato tutto bene, sapendo anche la qualità e la forza dell’avversario».

Dovete guardare a quel gruppetto di squadre che galleggiano tra Europa e quelle più giù in classifica.

Su Sanremo:

«La musica italiana mi piace, io non so cantare, andrò a Sanremo dopo la partita, avrò sicuramente la voce un po’ bassa, non so come canterò, ma canterò meglio di Ibra».