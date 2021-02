Marotta: “Cessione? Spero si chiuda velocemente per dare serenità all’ambiente”

“E’ un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra”

Poco prima della partita con la Fiorentina, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia”.