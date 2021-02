Malagò: «Io ministro dello Sport? Escludo che avvenga»

Sui Giochi di Tokyo:

“I Giochi si faranno, non c’è dubbio. Anche se i cittadini di Tokyo hanno detto no alle Olimpiadi, si faranno. Dipende anche da come si pone la domanda ai cittadini, perché se la domanda è: preferiresti fare le Olimpiadi a luglio di quest’anno o il prossimo senza la pandemia e con il pubblico? È normale come rispondono. Mori è stato solo l’ultimo a ribadirlo dopo che lo hanno fatto le massime autorità istituzionali del Paese. Si possono ipotizzare tutta una serie di regole che sono state già codificate e ci sarà una bolla particolare anche se c’è lo spiraglio di avere una certa elasticità legata ai vaccini”.