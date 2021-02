Lozano viene ritratto in versione Simpson e la foto diventa subito virale

Deportes rilancia la caricatura opera dell’artista Stefano Monda, noto per coniugare la passione per il cartone animato con quella per il calcio

Hirving Lozano è stato ritratto in versione caricaturale con le sembianze dei Simpson. Il ritratto è firmato da Stefano Monda, artista noto per coniugare la passione per il cartone animato con quella del calcio. La foto, rilanciata da Deportes, è subito diventata virale, a testimonianza della popolarità del calciatore messicano del Napoli.

Y el Chucky Lozano ya tiene su retrato estilo Simpsons ✅ 🟡. El artista Stefano Monda ha recreado a Hirving Lozano y su familia como la versión de la famosa caricatura. #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/JubfJd58j6 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021