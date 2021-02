Libero: Suning mette in vendita lo Jangsu per un penny

Il club, sommerso dai debiti, verrà praticamente regalato entro aprile. La famiglia Zhang non sembra più propensa a continuare nel mondo del calcio.

Su Libero, Giulia Stronati scrive che Suning ha messo in vendita lo Jangsu per un penny. Il che dovrebbe preoccupare i tifosi dell’Inter.

“Se tre indizi fanno una prova, come diceva la scrittrice Agatha Christie, allora i tifosi dell’Inter hanno davvero di che preoccuparsi. Nonostante le smentite di rito, l’avventura (e gli investimenti soprattutto…) di Suning nel club nerazzurro è ormai ai titoli di coda. Causa imposizioni del governo cinese la famiglia Zhang non appare più propensa a proseguire nel settore calcistico. Infatti il club locale dello Jiangsu è già stato messo ufficialmente in vendita per… un penny! Insomma, praticamente verrà regalato entro il mese di aprile onde evitare che possa addirittura sparire”.