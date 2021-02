L’Everton perde in casa 2-0 contro il Fulham

Prosegue la serie nera dei Toffees a Goodison Park: quinta partita persa, la seconda di fila. Successo meritato della squadra di Parker

Prosegue la serie nera dell’Everton in casa. Anche questa sera la squadra di Ancelotti è stata battuta a Goodison Park. È la seconda consecutiva, dopo quella contro il Newcastle, e la quinta. Sconfitta meritata contro il Watford che naviga, peraltro come il Newcastle, nei bassifondi della classifica. L’Everton è stato battuto 2-0 dal Fulham allenato da Scott Parker. Il Fulham ha giocato decisamente meglio. Avrebbe meritato di segnare già nel primo tempo e poi ha realizzato le due reti nella ripresa, sempre con Maja. L’Everton ha fatto decisamente poco, ha conquistato campo soltanto nell’ultimo quarto d’ora. Ma non è accaduto nulla. La squadra di Ancelotti ha perso l’occasione di agganciare il Liverpool al quarto posto ed è rimasta settima con due partite da recuperare contro City e Aston Villa.