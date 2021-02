L’Everton avrà un nuovo stadio sul mare per il 2024

L’impianto da 52.000 posti sorgerà sul molo di Bramley-Moore. Il “vecchio” Goodison Park sarà trasformato in alloggi, e spazi per il tempo libero per la comunità

Per il 2024 l’Everton avrà un nuovo stadio da 52.000 posti affacciato sul mare. I progetti sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio comunale di Liverpool.

L’impianto – scrive la BBC – nascerà sul molo di Bramley-Moore e spera di ospitare anche i Giochi nel 2024. Il progetto da 500 milioni di sterline che creerà 15.000 posti di lavoro andrà ora al vaglio del governo per l’ultima parola. In contemporanea sono stati approvati anche i piani da 82 milioni di sterline per riqualificare Goodison Park, in parallelo.

L’Everton gioca a Goodison Park dal 1892, ma l’impianto – dicono al club – non aveva più margini di miglioramento. Il nuovo impianto sarà, dicono, il “più inclusivo e sostenibile” del Regno Unito e “preserverà il patrimonio della zona”, “un’opportunità irripetibile” per rigenerare una delle zone più svantaggiate della città, creando migliaia di posti di lavoro.

Secondo i piani, lo stadio potrebbe ospitare fino a quattro concerti all’anno, oltre a matrimoni, funerali, feste di Natale e conferenze. Goodison Park invece sarà convertita in “alloggi economici e di alta qualità, un centro benessere, spazi commerciali e per il tempo libero e una zona per le imprese giovanili” per la comunità di Walton.

✅|🏟| APPROVED – A detailed planning application for a new 52,888 capacity stadium at Bramley-Moore Dock has been approved by @lpoolcouncil. Our outline plans for Goodison Park are due to be heard next… pic.twitter.com/EY84xNDc3r — The People’s Project (@PeoplesProject_) February 23, 2021