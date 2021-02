Le tre offerte che il Barcellona non poteva rifiutare. E che ha rifiutato

Il Mundo Deportivo: nonostante l’enorme passivo economico il Barca la scorsa estate ha rifiutato 250 milioni di euro per Pedri, Trincao e Ansu Fati

Il Barcellona ha chiuso lo scorso anno con 97 milioni di perdite, e per questo in corso ci si aspetta un negativo per 200 milioni di euro. In estate il club blaugrana, appena dopo aver chiuso la prima stagione senza titoli da 12 anni, culminata nel disastroso 2-8 preso dal Bayern, ha avuto la possibilità di tappare tutte le falle economiche: tre offerte che non poteva rifiutare. E che invece ha rifiutato, scommettendo sul futuro.

Lo scrive il Mundo Deportivo. Ansu Fati aveva appena concluso la sua prima stagione in prima squadra, l’unica gioia per i tifosi Il Manchester United ha offerto 150 milioni di euro per portarselo in Premier. Ma l’allora presidente Josep Maria Bartomeu si rifiutò categoricamente di venderlo.

La stessa posizione che ha assunto con Pedri e Trincao, che nemmeno avevano ancora mai indossato la maglia del Barca. Proprio per la loro grande stagione a Las Palmas e Braga erano sui taccuini di tutti gli osservatori internazionali. Se il Barça li avesse ceduti avrebbe raddoppiato l’investimento fatto su di loro. Nel caso di Pedri, il Bayern Monaco, “il boia del Barça a Lisbona”, si presentò con un’offerta da 40 milioni di euro (il Barça lo aveva pagato solo cinque milioni). Quanto a Trincao, Jorge Mendes avvertì il Barça di avere un’offerta pronta per il giocatore di 60 milioni, il doppio di quanto il Barça lo aveva pagato al Braga.

Nonostante le esigenze finanziarie, il Barça ha detto a no a tre cessioni che avrebbero portato in cassa 250 milioni di euro tondi tondi.