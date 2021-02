Lascia tutta la sua eredità al Rochdale, e gli altri tifosi gli fanno una statua

David Clough ha lasciato tutti i suoi averi, circa 250.000 sterline, al piccolo club di Ligue One di cui era un supertifoso, commuovendo tutti

David Clough è morto a 78 anni, alla fine del 2020. E ha lasciato tutta la sua eredità, all’incirca 250.000 sterline al Rochdale, piccolo club che milita nella League One in Inghilterra, di cui era supertifoso da sempre.

Un gesto di tifo romantico, che gli altri tifosi hanno raccolto alla stessa maniera: gli vogliono fare, letteralmente, una statua.

Il Times racconta questa storia molto inglese di calcio d’altri tempi. Il lascito di David Clough, verrà utilizzato per acquistare, tra le altre cose, un nuovo tabellone elettronico per il piccolo stadio del Rochdale. Il suo gesto ha commosso tutti, tanto che è partita una raccolta fondi per erigere una sua statua in bronzo fuori all’impianto. Un’iniziativa, dicono, ispirata dal Valencia che per un suo “supertifoso” aveva fatto la stessa cosa.

L’obiettivo iniziale è stato fissato a 2.500 sterline, anche se si stima che la statua costerà circa 10.000 sterline.