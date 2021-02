La Provence fa il nome di Walter Mazzarri per la panchina del Marsiglia

Secondo il quotidiano francese, sarebbe l’alternativa a Sampaoli, primo obiettivo del club. Il toscano si è detto lusingato. Porterebbe con sé Fabrizio Ravanelli

La Provence accosta il nome di Walter Mazzarri alla panchina del Marsiglia. Potrebbe essere lui il sostituto di Villas-Boas se dovesse sfumare l’intesa con Jorge Sampaoli, obiettivo numero uno dell’Olympique. Sampaoli è legato all’Atletico Mineiro e bloccato da una clausola da 700mila euro, problema non facile da risolvere. Ecco perché si pensa ad un piano B, che porterebbe, appunto al toscano ex Napoli.

Mazzarri, secondo il quotidiano francese, si è detto lusingato dall’interesse del club. Libero da vincoli contrattuali, potrebbe firmare in qualsiasi momento. Porterebbe con lui Fabrizio Ravanelli, in un ruolo non ancora ben definito.