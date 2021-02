La Juve, se non arriva un attaccante, può andare di nuovo su Milik a giugno

Lo scrive Tuttosport: l’obiettivo attuale è Scamacca, ma se non arrivasse si potrebbe tornare sul polacco, che storicamente è molto apprezzato

La Juventus ha bisogno di un quarto attaccante, da inserire nel reparto che già conta Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. L’obiettivo del momento è Riccardo Scamacca, ma qualora non arrivasse ora un centravanti, i bianconeri potrebbero tornare su Milik, passato dal Napoli al Marsiglia, per giugno. La notizia è riportata da Tuttosport, che spiega come il polacco sia storicamente molto apprezzato a Torino.