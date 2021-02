Kasia Lenhardt, ex di Jerome Boateng, è stata trovata senza vita: probabile suicidio

La polizia di Berlino ha scoperto ieri il corpo e la prima ipotesi è quella di suicidio. La coppia aveva annunciato la rottura pochi giorni fa

La modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng del Bayern Monaco, è stata trovata senza vita dalla polizia di Berlino ieri sera. Kasia, 25 anni, era diventata famosa per la partecipazione al reality “Germany’s Next Top Model” nel 2012 e frequentava il calciatore da circa 15 mesi. Un portavoce delle forze dell’ordine ha fatto sapere alla Bild che apparentemente si tratta di suicidio, dopo aver fatto i primi rilievi sul posto.

Lenhardt e Boateng si erano separati una settimana fa, come entrambi avevano annunciato sui social. Tuttavia, si è trattato di una rottura piuttosto traumatica. La Bild infatti ha svelato che Boateng aveva preso questa decisione già all’inizio di gennaio, dopo che Kasia era stata coinvolta in un incidente d’auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, andandosi a schiantare contro un palo.

Al comunicato con cui Boateng aveva reso nota la fine della sua relazione, ha fatto seguito un post di Kasia in cui accusava l’ex fidanzato di infedeltà. A sua volta, il giocatore ha dichiarato alla Bild che la ragazza lo stava ricattando e che aveva fatto in modo da distruggere il rapporto che aveva con la sua famiglia e la precedente fidanzata, ma che ha provato comunque a far funzionare il rapporto. Questa storia, adesso, si è conclusa nel modo più tragico possibile.