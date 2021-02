Inzaghi: «Sono preoccupato per la non reazione della squadra»

A Sky: «Dobbiamo recuperare subito, non voglio alibi: stanchezza, Champions. Avevamo tutte le possibilità per farcela».

Ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.

Si aspettava una reazione diversa dopo aver subito il primo gol?

«Penso che una squadra ambiziosa e forte come la nostra debba reagire in modo diverso, poi sappiamo che le partite sono decise da episodi. Abbiamo condotto la gara ma siamo qui a parlare di un 2-0, una sconfitta che brucia e ci fa male. Dobbiamo essere capaci di superare queste due sconfitte. Oggi è la sconfitta dove abbiamo sofferto meno e abbiamo perso 2-0. Nei passaggi decisivi davanti al portiere bisogna avere più cattiveria e più fame. Dobbiamo recuperare subito, non voglio alibi: stanchezza, Champions. Avevamo tutte le possibilità per farcela».

Alla fine di questa settimana c’è qualcosa che preoccupa?

«La non reazione che ho sempre avuto nella mia Lazio dopo un evento negativo. Nelle ultime due partite gli episodi non ci sono girati nella migliore maniera ma una squadra come la nostra deve reagire in un altro modo. Sul primo gol dovevamo prestare più attenzione, il secondo gol del Bologna è un eurogol. Fa male perché avevamo preparato la partita nel migliore dei modi. Ora si vedrà la forza e il carattere della squadra, bisogna svoltare subito e tornare a vincere. Sappiamo che le squadre con cui competiamo sono fortissime, ma non dobbiamo guardare quello che è stato ma quello che sarà».

Sei gol presi nel giro di poco denotano problemi grandi in difesa.

«In questo momento stiamo subendo tantissimo. Oggi paradossalmente Reina non ha fatto una parata e stiamo parlando di un 2-0. Siamo stati attenti ma c’è questo problema a cui stiamo lavorando. Sappiamo cosa rappresentano per noi Ramos e Radu ma non voglio alibi. Eravamo scesi in campo con il piglio giusto, sono molto deluso dalla reazione della squadra».

Sulla prossima partita contro il Torino:

«Non ci sono arrivate comunicazioni ufficiali, speriamo di giocare. Sappiamo ce il Torino sarà più riposato di noi non avendo giocato, ma dovremo rifarci subito».