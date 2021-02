Inzaghi: “Quest’anno siamo sempre in difficoltà ma siamo abituati”

L’allenatore della Lazio in conferenza: “La Sampdoria è un avversario complicato, la squadra di Ranieri è in salute e lui è uno degli allenatori”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita con la Sampdoria in conferenza stampa.

La Sampdoria è un avversario complicato, la squadra di Ranieri è in salute e lui è uno degli allenatori più bravi in circolazione in circolazione. Saprà crearci problemi come all’andata. Stiamo preparando al meglio la partita.

Abbiamo delle defezioni, ma siamo abituati. Proveremo a fare di necessità virtù. Quest’anno siamo sempre in difficoltà ma siamo abituati. A prescindere da tutto, contano voglia e aggressività.

Bayern Monaco? Con tante defezioni il turnover rimane difficile. Siamo contenti di affrontare la miglior squadra in Champions League, ma siamo concentrati al 100% sulla Sampdoria.