In Molise circola la moneta di Maradona: puoi comprare il prosciutto col Ducato del Pibe

Castellino del Biferno ha coniato la valuta di Diego, un’operazione solidale: i Ducati vengono distribuiti ai meno abbienti per la spesa alimentare. Poi gli esercenti li cambiano in euro in Comune

In attesa che l’Argentina batta moneta con l’effige di Diego Armando Maradona, ci ha pensato un piccolo paese del Molise. Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno (in provincia di Campobasso) ha deciso di coniare dei ducati dedicati non solo Pibe, e ad alcune dei suoi storici successi.

La moneta castellinese, è stata consegnato alle famiglie meno abbienti del paese, che così possono spenderla per la spesa alimentare. Gli esercenti possono poi riconsegnarla al Comune ottenendo il denaro corrispondente.