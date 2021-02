In Inghilterra è stata fatta la prima sostituzione per commozione cerebrale

Il West Ham ha sostituito Issa Diop nella sfida di FA Cup contro il Manchester United, in seguito ad un contrasto aereo con Martial

Le istituzioni del calcio inglese avevano approvato tre settimane fa la possibilità di effettuare due cambi in più per i casi di commozione cerebrale, al fine di tutelare i giocatori in campo ed evitare che rimangano in campo correndo ulteriori rischi. Ieri sera per la prima volta è stata effettuata una sostituzione per questo motivo.

Nella sfida di FA Cup tra West Ham e Manchester United, i londinesi hanno sostituito all’intervallo Issa Diop, rimasto contuso dopo un contrasto aereo con Martial pochi minuti prima, nella gara poi vinta dallo United con la rete di McTominay ai supplementari.