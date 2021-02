Il Real Madrid perde Hazard per un infortunio muscolare: salta l’Atalanta

Il club spagnolo comunica il problema del belga, Marca sostiene che non recupererà sicuramente prima di marzo

Il Real Madrid ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Eden Hazard ha riportato un infortunio muscolare, riscontrato anche dagli esami medici svolti.

Dopo gli esami effettuati oggi su Eden Hazard dallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al retto anteriore sinistro. La situazione è in attesa di evoluzione.

Marca, tuttavia, scende nei dettagli in relazione ai tempi di recupero che sarebbero tra le 4 e le 6 settimane. Se così fosse, il belga non recupererebbe in tempo per la gara d’andata con l’Atalanta del 24 febbraio e sarebbe in dubbio per quella di ritorno, a Madrid il 16 marzo.