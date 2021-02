Il Napoli fa un gol ogni 7,2 tiri: è decimo in Serie A in questa statistica

Lo studio del CIES: l’Inter è la squadra più efficiente del campionato italiano in questa statistica, andando a segno ogni 6 conclusioni

Il CIES ha pubblicato uno studio sulle squadre più efficienti nell’andare in gol. In Serie A appartiene all’Inter questo primato, a cui bastano soltanto 6 tiri per segnare una rete. Il Napoli è 10° in classifica, con un gol ogni 7,2 conclusioni. Di seguito la Top 10 della Serie A.

Inter 6 Roma 6,1 Sampdoria 6,6 Milan 6,7 Spezia 6,7 Torino 6,9 Lazio 7 Atalanta 7 Juventus 7,1 Napoli 7,2