Il Corsport: quale difesa sceglierà il Benevento contro il non attacco del Napoli?

La difesa del Benevento. Il Corsport fa il punto sul Benevento e sulla formazione che Inzaghi potrebbe mettere in campo domani contro il Napoli (si gioca alle 18 a Napoli).

Come modellerà il suo schieramento difensivo contro una squadra come il Napoli che si presenta senza punte di ruolo (Osimhen, Petagna, Lozano, tutti out)?

Tuia ci sarà, ma mancherà Glik, che è stato appiedato dal giudice sportivo. Numericamente i giocatori utilizzabili restano gli stessi, c’è solo da inquadrare bene la partita che si vuole fare.