Il City smentisce contatti con Messi: “Non abbiamo mai fatto alcuna offerta”

Il Guardian: gli inglesi dicono che non hanno mai provato a prenderlo né prima, né in questo momento in vista della scadenza del contratto

Il Manchester City smentisce di aver mai fatto offerte al Barcellona o a Messi. L’attaccante del Barca ha il contratto in scadenza a fine stagione e sui media ha sole due possibili destinazioni: il City, appunto, soprattutto per Pep Guardiola, e il PSG.

Fonti del club insistono che nessuna offerta è stata fatta per Messi, né la scorsa estate né da allora, e non ci sono colloqui in corso.

Il Paris St Germain e l’unico altro club in grado di permettersi lo stipendio da 120 milioni di sterline all’anno.