Gazzetta: “fuorviante parlare di Sarri al Napoli, così come di altri nomi altisonanti”

Il quotidiano scrive di ridimensionamento. De Laurentiis taglierà il monte ingaggi e vista la congiuntura sarà costretto a svendere

Sarri al Napoli? Nell’analisi del futuro del Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive che, considerata la pandemia, sarà più complesso proseguire nella strategia delle plusvalenze. I prezzi del mercato sono diminuiti e il Napoli si ritrova “col rischio di dover svendere”. Il termine utilizzato nel titolo è “ridimensionamento”.

Maurizio Nicita evidenzia che “De Laurentiis ha intenzione di abbassare il monte ingaggi, non più sostenibile con parecchie entrate in meno, che è oltre i cento milioni attuali. Ma cedere oggi i propri gioielli non comporterà grandi plusvalenze”.

Ma soprattutto la Gazzetta scrive che con un futuro poco chiaro (anche europeo)

“diventa complicato anche stringere le trattative per un nuovo allenatore, che comunque – visto le scelte di fondo – dovrà rientrare in un certo budget, per cui parlare di nomi altisonanti (leggi Sarri) diventa fuorviante”.