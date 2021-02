«È stato Antonio Conte a suggerire a De Laurentiis il nome di Carrera per il Bari»

La Gazzetta del Mezzogiorno dedica ovviamente ampio spazio al Bari e al terremoto tecnico avvenuto in settimana con l’arrivo del nuovo tecnico Carrera e il licenziamento anche del direttore sportivo Romairone fedelissimo di Giuntoli e quindi ex Carpi.

La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che

Carrera ha negato che ci sia stato lo zampino di Conte nella scelta di De Laurentiis ma il quotidiano è di parere opposto.

Conte, però, c’entra eccome. Molto probabilmente non avrà avuto bisogno di spendere parole per il «sì» del suo vecchio collaboratore ma sicuramente ha avuto un ruolo nella scelta di Aurelio De Laurentiis, il numero 1 della Filmauro che detiene il pacchetto azionario del Bari oltre che del Napoli, evidentemente. Tra i due c’è un antico feeling, nemmeno molto segreto viste le ripetute esternazioni di ADL nei confronti del tecnico leccese. Un confronto sereno in cui è venuta fuori la pista Carrera, forte e credibile.